Тебас рассказал о расизме в Ла Лиге

Тебас о расизме в Ла Лиге: «Это единичные случаи, Испания не расистская страна. Ситуация с Винисиусом привела к катарсису. За 15 лет многое изменилось, но нужно прекратить такие инциденты»
Хавьер Тебас отметил прогресс Ла Лиги в борьбе с расизмом за последние годы.
«В ситуации с Винисиусом важно, что она привела к катарсису. Такое уже случалось с Иньяки Уильямсом, с Акапо... То, что происходит вокруг Винисиуса, больше обсуждается как публично, так и в частном порядке.
Ни Испания, ни футбол не являются расистскими – все это лишь отдельные случаи. 15 лет назад группы болельщиков позволяли себе подобные выкрики, а сейчас очень многие зрители готовы сотрудничать. Произошли значительные перемены.
Теперь остается следующий шаг, чтобы прекратить такие инциденты или свести к минимуму. В соцсетях это также должно быть наказуемо», – сказал президент Ла Лиги.
Тебас о расизме в Ла Лиге: «Это единичные случаи, Испания не расистская страна. Ситуация с Винисиусом привела к катарсису. За 15 лет многое изменилось, но нужно прекратить такие инциденты»
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