«Болонья» и «Шахтер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 0:0.

Отметим, что на 4-й минуте игрок гостей Георгий Судаков не смог реализовать пенальти.

Таким образом, после стартового тура у обеих команд по одному набранному очку.

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.