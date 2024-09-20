«Монако» с Головиным обыграло «Барселону» в Лиге чемпионов

«Монако» на своем поле обыграло «Барселону» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в четверг, 19 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Магнес Аклиуш и Джордж Иленикена, у испанцев гол на счету Ламина Ямаля. У монегасков в перерыве на замену вышел Александр Головин.

В следующем туре «Монако» 2 октября на выезде сыграет с загребским «Динамо». «Барселона» днем раньше дома примет «Янг Бойз».

С нынешнего сезона формат Лиги чемпионов изменился. Традиционная групповая стадия упразднена, вместе этого все участники сыграют друг с другом по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.