РФС утвердил «Зенит» как лучшую команду России по итогам сезона

Сегодня, 19 сентября, Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило лучших в различных номинациях. Так, командой сезона-2023/2024 был признан санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» в прошлом сезоне в шестой раз подряд сумел завоевать золотые медали чемпионата России, а также одержал победы в Кубке и Суперкубке страны, благодаря чему впервые в своей истории оформил требл.

Отметим, что лучшим тренером по итогам сезона-2023/2024 стал возглавляющий «Зенит» Сергей Семак.

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков после восьми сыгранных матчей.