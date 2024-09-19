«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

Московский «Спартак» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов» в матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в четверг, 19 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу спартаковцев. В составе победителей голами отметились Шамар Николсон, Роман Зобнин и Рикарду Мангаш. Еще один мяч в свои ворота забил защитник самарцев Кирилл Печенин. У гостей отличился Владислав Шитов.

«Спартак» набрал 9 очков и вышел на первое место в группе А. «Крылья Советов» не имеют набранных очков и замыкают турнирную таблицу.

«Спартак» в следующем туре 2 октября на выезде сыграет с московским «Динамо». Крылья Советов в тот же день дома примут махачкалинских динамовцев.