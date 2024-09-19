Боярский оценил позицию Глушенкова

Российский актёр Михаил Боярский высказался о словах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнёров. Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Максим Глушенков был вызван в национальную команду России на сентябрьский сбор, но получил травму руки.