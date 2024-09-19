КДК РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбительные выражения фанатов в адрес «Зенита»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков команды в адрес «Зенита» по ходу встречи в Москве.

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Матч восьмого тура МИР РПЛ ЦСКА — «Зенит» состоялся в субботу и завершился победой петербургского клуба со счетом 1:0.

— Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

— Как можно прекратить это?

— Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».