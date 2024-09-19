Президент клуба РПЛ рассказал о встрече с судейским корпусом

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о встрече с руководителем судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем и главой экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Павлом Каманцевым. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Я доволен, поговорили о многих вещах. Было бы неправильно жаловаться, поэтому мы говорили о развитии игры. Арбитры — конкретные участники процесса и также должны соответствовать. Шла речь об этом, а не о том, как нас судили. Встреча прошла хорошо», — заявил Гаджиев.

18 сентября на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске московское «Динамо» победило махачкалинское по пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2. На голы Даниила Фомина и Артура Гомеса хозяева ответили точными ударами Сердера Сердерова и Гамида Агаларова. В серии пенальти удачливее оказались москвичи — 5:3. Единственный пенальти в составе «Динамо» (Махачкала) не забил Никита Глушков.

После четырех туров «Динамо» (Москва) лидирует в группе A, набрав восемь очков. Махачкалинцы — вторые, у них семь баллов. Возглавить группу может московский «Спартак» — у них шесть очков и матч в четвертом туре против «Крыльев Советов». Он состоится 19 сентября.