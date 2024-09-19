«Химки» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Встреча пройдет в Химках и начнется в 18:30 по московскому времени. Футболисты подмосковного клуба Георгий Джикия и Денис Глушаков не вошли в заявку на игру. В составе «Локомотива» дебютирует мексиканский защитник Сесар Монтес.

Стартовый состав «Химок»: Никита Кокарев, Диего Луна, Неманья Анджелкович, Сергей Терехов, Фаринья, Кирилл Капленко, Резиуан Мирзов, Аларди Корредера, Самину Абдуллахи, Александр Руденко, Кирилл Панченко.

Стартовый состав «Локомотива»: Антон Митрюшкин, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Сесар Монтес, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Артем Тимофеев, Никита Салтыков, Владислав Сарвели, Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов.