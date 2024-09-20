Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в чемпионате Франции в матче с «Реймсом»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в чемпионате Франции в матче пятого тура с «Реймсом».

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Как сообщает пресс‑служба французского клуба, итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма пока не восстановился после травмы.

Матч между «Реймсом» и «ПСЖ» пройдет в субботу, 21 сентября. Начало игры — 22:00 (мск).

«ПСЖ» в четырех турах набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. Это единственная команда, которая пока не потеряла ни одного очка на старте сезона.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» в июне, контракт 25‑летнего вратаря рассчитан до 2029 года.