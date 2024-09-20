Директор "Спартака" Амарал назвал непрофессиональным поведение Виллиана Жозе

Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал после матча четвертого тура группового этапа Кубка России против "Крыльев Советов" заявил, что недоволен тем, в какой форме в команду приехал нападающий Виллиан Жозе. Его слова приводит "Спорт-Экспресс". "Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но сейчас он уже достаточно скинул лишнего веса. Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло", - заявил Амарал. "Спартак" разгромил "Крылья Советов" со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме "Крыльям" удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.