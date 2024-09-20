Тренер «Монако» высказался об Александре Головине после победы в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о российском полузащитнике команды Александре Головине, после победы команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

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«Александр Головин – опытный игрок, который очень хорошо стартовал, как и другие вышедшие на замену — Иленикен, Балогун и Каю Энрике, которые были очень хороши. Для команды очень важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным!», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 46-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями в матче.