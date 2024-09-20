Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил «Матч ТВ», что Казань готова принять матчи сборной России по футболу в октябре или ноябре.

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Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков говорил, что организация ведет работу над тем, чтобы сборная России сыграла домашние матчи в 2024 году.

— В октябре и ноябре у сборной России должны быть матчи. РФС планирует провести их дома. Казань готова принять сборную?

— Мы всегда открыты, все знают наши инфраструктурные и менеджерские возможности. Пожалуйста, милости просим. Но у нас огромная страна, много хороших стадионов, и здесь уже вопрос к РФС, где они захотят провести матчи.

— Но в РФС письмо напишете с приглашением?

— Они знают о нашем желании видеть сборную России в Казани, — сказал Леонов «Матч ТВ».

Последним матчем сборной России стала игра против команды Вьетнама (3:0) в Ханое в сентябре.