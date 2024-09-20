Экс-президент РФС назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту»

Бывший вице-президент ФИФА и почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал клубы, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке РПЛ.

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— Какие команды могут навязать конкуренцию «Зениту» на дистанции?

— «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Эти пять команд как минимум, а там ещё «Ростов» может отобрать очки у любой команды. У «Зенита» лёгкой жизни не будет.

— ЦСКА по игре не лишний в этом списке?

— У ЦСКА очень хорошая команда. Им бы придумать что-то с тактикой. Но это мощная, боевитая команда с жёсткими игроками. Есть примитив в игре. Мне думается, что после перерыва всё наладится, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.