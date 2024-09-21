«Севилья» проиграла «Алавесу» в выездном матче чемпионата Испании по футболу

«Севилья» проиграла «Алавесу» в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась в Витории и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Карлос Висенте и Карлос Мартин. У гостей мяч забил Доди Лукебакио. «Алавес» набрал 10 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, «Севилья» (5) идет на 14‑м месте. В следующем туре «Севилья» примет «Вальядолид», а «Алавес» отправится в гости к мадридскому «Реалу». Обе встречи состоятся 24 сентября. Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на каналах группы «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.