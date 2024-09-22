На аукционе продали за 700 тыс. рублей футболку экс-капитана сборной Украины

Футболку экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука продали на аукционе за 700 тыс. рублей. Средства будут отправлены пострадавшим от атак ВСУ в Курской области, пишет RT в Telegram-канале.

Футболка была выпущена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. Тренер оставил на ней свой автограф.

Напомним, что экс-капитан сборной в настоящее время работает помощником тренера в питерском «Зените».

В прошлом Тимощук — один из самых титулованных украинских футболистов. Он выиграл все самые престижные клубные турниры — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В общей сложности, он сыграл за национальную команду 144 матча.

На Украине его лишили всех регалий и добавили в санкционные списки. Из музея футбола в Буковеле убраны все памятные вещи, связанные с ним. Власти Луцка, где спортсмен родился, лишили его звания почетного гражданина города.