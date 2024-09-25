Войчех Шченсны близок к переходу в «Барселону».
Relevo подтверждает информацию El Chiringuito о том, что польский вратарь принял предложение каталонского клуба. 34-летний игрок, завершивший карьеру этим летом, вернется в футбол и заменит травмированного Марка-Андре тер Стегена.
Перед осуществлением трансфера клуб и футболист должны будут урегулировать ситуацию с «Ювентусом» – Шченсному придется выплатить своему бывшему клубу компенсацию. Считается, что серьезных препятствий для этого не возникнет.
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