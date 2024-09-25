Футболист «Ростова» Чернов назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил «Матч ТВ», что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является одним из основных кандидатов на «Золотой мяч».
«Золотой мяч» вручат в ходе церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже. Холанд вошел в список номинантов. В воскресенье норвежец забил в ворота «Арсенала» (2:2), для него гол стал сотым за 105 матчей в составе «Манчестер Сити». Кроме того, 24‑летний форвард установил рекорд АПЛ, забив 10 мячей на старте этого сезона в пяти матчах.
— Кто должен получить «Золотой мяч»? Кого бы вы назвали лучшим?
— Хочется Холанда выделить. Он прирожденный бомбардир, столько мячей забил и забивает. У него голов больше, чем игр. Я бы его назвал одним из претендентов на «Золотой мяч». Единственный минус — он не играл на чемпионате Европы. Но я бы предпочтение ему отдал, — сказал Чернов «Матч ТВ».
Впервые с 2003 года в списке номинантов на «Золотой мяч» нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.
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