Агент Рыбуса не исключил, что игрок завершит карьеру, если не получит предложений осенью
Агент Роман Орещук, представляющий интересы бывшего защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, допустил, что польский футболист завершит карьеру, если не получит предложений осенью.
— Ни одного предложения из Первой лиги по Рыбусу не было. Но Мацей и не готов туда идти, не рассматривает такой вариант. Ему это не интересно.
— Писали о варианте с Медиалигой.
— Это будет возможно только после того, как всё станет ясно и Мацей не сможет перейти куда-то ещё. Зависит от того, какое решение он примет. Если Рыбус захочет остаться в футболе, рассмотрим Медиалигу. Но не исключал бы и завершения карьеры, однако пока Мацей об этом не думает, — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.