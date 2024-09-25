«АЗ Алкмар» обыграл «Эльфсборг» в матче 1-го тура Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и шведский «Эльфсборг». Игра проходила на стадионе «АФАС» в Алкмаре (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юджином Джая (Албания). «АЗ Алкмар» одержал победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Эльфсборга» Тимоти Ума. Ответный мяч нидерландской команды забил вингер Рубен ван Боммел. Спустя шесть минут вывел хозяев вперёд снова Боммел, оформив дубль во встрече. Спустя три минуты сравнял счёт в игре нападающий Симон Хедлунд. Окончательный счёт в матче с 11-метрового удара установил форвард Трой Пэрротт — 3:2.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.