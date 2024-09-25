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Макларен о конфликте тен Хага и Роналду: «Эрик пришел с рядом принципов, установил правила – если игрок не бегал, то не играл. Он не считал, что есть необходимость адаптироваться – а другие тренеры пытались»

Стив Макларен оценил принципы работы Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Макларен оценил принципы работы Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
© Sports.ru
«Я не мог придраться к его подходу. Он действительно взялся за работу очень хорошо. Я говорил, что он подходящий кандидат. Это проявилось в том, как он поступал в ситуации с [уходом] Роналду. Он [тен Хаг] пришел с рядом принципов. Установил правила. Установил стиль игры. И если игрок не бегал, он не играл. Он был строг в этом, что характерно для голландцев. Он знал, что именно это и требовалось. Гибкости не было, игроки не могли уклоняться [от этой ответственности]. Ты должен был это делать, иначе ты не играл. И он высказывал претензии Роналду, и совершенно справедливо. Другие тренеры пытались адаптироваться. Эрик не считал, что в этом есть необходимость. Рангник пытался [адаптироваться], но у него не совсем получилось, Сульшер делал то же самое. Так что он [тен Хаг] придерживался своих принципов и развивал других игроков», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».