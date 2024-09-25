Юрий Жирков раскрыл причину своего ухода из «Челси»

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков раскрыл причину своего ухода из лондонского клуба. Россиянин не поверил главному тренеру команды Андре Виллиашу-Боашу, который обещал ему игровую практику.

«Тогда в «Челси» была большая смена состава. Но мы встречались и разговаривали с главным тренером Андре Виллаш-Боашем на базе, он тогда только возглавил команду. Я тренировался под его руководством первый сбор, и он мне говорил: «Оставайся, будешь играть». Но я не поверил этим словам. Потому что мои конкуренты на позиции — и Малуда, и Эшли Коул — всегда были в составе. Но остаться я мог. И дальше реально там всё поменялось. Там с англичанами всё по-другому. Если англичанин играет, не получая травмы, он будет в составе. С ними очень тяжело конкурировать», — приводит слова Жиркова интернет-портал «Известия».