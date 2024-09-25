Стало известно, сколько пропустит Мбаппе из-за полученной трамы бедра

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит до трёх недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на слова представителей испанского клуба.

Француз получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте.

По итогам семи матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона» с 18 очками.