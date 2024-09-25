Садыгов опроверг возможную отставку Артиги с поста главного тренера «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов, финансово поддерживающий подмосковные «Химки», высказался о потенциальном увольнении действующего наставника красно-черных Франка Артиги.

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«У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного. Команда потихоньку встает на ноги. Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», – цитирует Садыгова «СЭ».

Артига возглавил «Химки» в конце июня нынешнего года. Под руководством испанского специалиста подмосковный коллектив провел 14 матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел семь поражений.

«Химки» занимают 14-е место в чемпионате России после 9 сыгранных игр. Команда Артиги имеет в активе семь очков.

Следующий матч красно-черные проведут 29 сентября в гостевом матче против «Крыльев Советов».