Карасев ошибочно не удалил игрока «Динамо» Мх в матче с «Ростовом»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала ошибочным решение судьи Сергея Карасева не удалять защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в матче девятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Встреча прошла 22 сентября в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0. «Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Карасева в эпизоде с неудалением Пальцева на 23‑й минуте матча.

— Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» № 7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника. Учитывая большую вероятность контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также небольшое расстояние до ворот и направление движения нападающего, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол. Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, VAR должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода, — говорится в заявлении ЭСК РФС.

После девяти туров «Ростов» с 12 очками располагается на седьмой позиции турнирной таблицы МИР РПЛ. «Динамо» Мх (10 очков) идет девятым.