Маттеус о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы 3-м, Родри заслуживает его больше. Второе место занял бы Беллингем»
Лотар Маттеус заявил, что не отдал бы «Золотой мяч» Винисиусу Жуниору.
Ранее испанская газета Marca сообщила, что вингер «Реала» получит приз лучшему футболисту года по версии France Football и уже знает об этом.
«Если слухи о том, что Винисиус Жуниор выиграет «Золотой мяч», верны, для меня это не будет большим сюрпризом. При голосовании те, кто забивает голы, всегда привлекают больше внимания, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании с мадридским «Реалом», он завоевал титулы, которые оправдывают эту награду. В моем личном рейтинге лучших футболистов мира этого года Винисиус оказался бы только на третьем месте. На мой взгляд, Родри заслужил «Золотой мяч» больше, чем Винисиус. Он был мозгом и лидером сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы, а также выиграл Премьер-лигу с «Манчестер Сити». Эти два титула его команды выиграли благодаря его сильным выступлениям. Вот почему я считаю его самым выдающимся игроком года. На втором месте у меня был бы Джуд Беллингем. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», а также был одним из лучших игроков на чемпионате Европы. Не в последнюю очередь благодаря его голам сборная Англии вышла в финал против Испании и заняла второе место на Евро. Вот почему мой пьедестал лучших футболистов мира таков: Родри, Беллингем и затем Винисиус», – сказал бывший игрок «Баварии».
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