«Ювентус» сэкономит €2 млн благодаря решению Щенсного подписать контракт с «Барселоной»

Бывший вратарь сборной Польши Войцех Щенсный не получит два миллиона евро от туринского «Ювентуса», если решит возобновить профессиональную карьеру и заключить контракт с «Барселоной», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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«Ювентус» в августе объявил об уходе Щенсного. Контракт с 34‑летним вратарем, действовавший до лета 2025 года, был расторгнут по обоюдному согласию. В материале говорится, что «бьянконери» в течение года должны были выплатить Щенсному четыре миллиона евро в качестве выходного пособия. Но, по информации СМИ, в соглашении есть пункт, согласно которому туринский клуб не будет переводить поляку два миллиона, если он пополнит состав любой команды, кроме «Ювентуса». Такой пункт был включен в договор в связи с интересом к вратарю со стороны «Монцы» и клубов из Саудовской Аравии.

В среду Щенсный подтвердил, что может возобновить карьеру в «Барселоне».

Щенсный в составе «Ювентуса» стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, дважды выиграл Суперкубок Италии. Также вратарь выступал за «Рому», лондонский «Арсенал» и «Брентфорд».