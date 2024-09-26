Таранов не верит в увольнение Осинькина из «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов не верит в увольнение из самарского клуба тренера Игоря Осинькина.

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Накануне «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что назначение Сергея Игнашевича в «Крылья Советов» согласовано, а в его штаб войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артём Булойчик, также в штабе останется помощник Осинькина Сергей Булатов.

— На мой взгляд, Осинькин — человек системы «Крыльев Советов» со всеми вытекающими оттуда агентскими и другими делами. Думаю, у него достаточно большой кредит доверия. Вряд ли его уволят, это пока только слухи, — сказал Таранов «Чемпионату».

Самарский клуб после девяти туров МИР РПЛ занимает 10‑е место в таблице чемпионата. Осинькин работает в «Крыльях Советов» с лета 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.