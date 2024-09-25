В «Крыльях Советов» опровергли информацию об отставке Осинькина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.

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В СМИ накануне сообщили, что 59-летнего российского намерены уволить после 11 тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива». Встреча пройдет 6 октября в Москве.

«Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».

Как ранее сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» является 45-летний специалист Сергей Игнашевич, который тренировал «Балтику».

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. Под его руководством команда стала победителем Первенства ФНЛ и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» со счетом 1:3.

23 июня 2021 Игорь Осинькин заключил трехлетний контракт с «Крыльями Советов». 18 июня 2022 заключил новый трехлетний контракт с самарской командой.