Тренер «Торпедо» рассказал про неожиданное увлечение Олега Кононова

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов по своей натуре интеллигентный человек, но при необходимости может постоять за себя, заявил член тренерского штаба московской команды Павел Кирильчик.

В среду «Торпедо» в Набережных Челнах победило «КАМАЗ» в матче FONBET Пути регионов Кубка России (2:1). На 83‑й минуте Кононов вступил в конфликт с одним из игроков челнинской команды, ситуация переросла массовую потасовку футболистов обеих команд. После эпизода Кононов получил от арбитра красную карточку.

— Наверное, в карьере Олега Георгиевича это первая красная карточка. По‑другому никак, если хочешь победить. Причиной послужил очень грубый фол под Коледина. Юра — перспективный парень. Он мог получить травму. Это и послужило триггером. Я спросил у него, первое ли это удаление в его карьере. Он сказал, что да. Олег Георгиевич сам по себе очень интеллигентный. Но, насколько я знаю, он занимается боксом, — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» узнает соперников по пятому раунду Пути регионов по итогам жеребьевки, которая состоится 27 сентября.