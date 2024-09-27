Стали известны пары пятого раунда Пути регионов Кубка России

27 сентября состоялась жеребьевка пятого раунда группового турнира Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный Telegram-канал турнира.

По итогам жеребьевки стало известно, что в следующей стадии турнира «Чайка» померится силами со «Знаменем Труда», «Амкар» встретится с «Композитом», «Торпедо» сыграет с «Балтикой». Также состоятся противостояния «Тюмени» и «Алании», «Уфы» и «Шинника», «Сочи» и «Волги», «Родины» со «Спартаком» из Костромы и «Сокола» с «Уралом».

Матчи пятого раунда состоятся с 15 по 17 октября.

26 сентября последний медиаклуб покинул розыгрыш Кубка России. «Амкал» проиграл «Алании» со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков на 11-й минуте.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.