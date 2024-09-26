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Матвей Сафонов раскрыл подробности конфликта с экс-женой, которая хочет отсудить деньги

Известный российский футболист Матвей Сафонов раскрыл подробности скандала со своей бывшей супругой. Девушка требует от вратаря «ПСЖ» более 200 млн рублей на содержание ребёнка.

Сафонов раскрыл подробности конфликта с экс-женой
© Чемпионат.com

«После расставания с экс-супругой у нас были определённые договорённости, которые соблюдались мной. Но в моменте, когда договорённостей стало не хватать, моя бывшая жена начала общение в юридической плоскости. Даже несмотря на такое отношение ко мне, я всегда шёл Анастасии навстречу, всегда ей говорил о том, что можно договориться и без судов. Меня никто не хочет слышать, или им так выгодно. За что я борюсь? За свои права — за право видеться с дочерью, которую я не видел уже больше года. Сейчас ей исполнилось три. Последний год, что я был в России, меня полностью игнорировали. И меня, и моих родственников. Сложилось впечатление, что хотели вырезать меня из сознания дочери, чтобы она просто забыла и не помнила меня. А сейчас как раз возраст, когда формируется сознание ребёнка. Наверняка дочка про меня даже не слышала и ей ничего не рассказывали. После переезда в Париж на все мои вопросы о том, почему мне не дают видеться с дочерью, шли смешные отмазки: «Ты никогда не говорил, что хочешь увидеться, и не назначал дату». Но это бред, потому что я постоянно писал и звонил! Мне просто не отвечали, я даже не знаю, в каком городе они находятся. В суде первой инстанции моя бывшая супруга утверждала, что все полученные деньги от меня она тратит на ребёнка и ничего не остаётся. В суде второй инстанции вдруг она приносит справку из банка, в которой видно, что все мои перечисленные алименты она положила на счет ребёнку. Как так? Где правда? В жизни ребёнка должны участвовать оба родителя. Поэтому у кого какие цели, выводы делайте сами», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Футбол
Матвей Сафонов