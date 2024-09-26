Сафонов высказался об алиментах бывшей жене

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов опроверг информацию о том, что не платил алименты экс-супруге Анастасии, передает «Матч ТВ».

«Не было ни одного месяца, чтобы я игнорировал платеж. Этих денег хватает с головой. Понятно, что это не пять и не три миллиона, но это хорошие деньги», — сказал Сафонов.

Сафонов пытается подписать мировое соглашение с Анастасией. Согласно этому документу, до десяти лет их дочь должна жить с матерью, однако после достижения этого возраста сама может выбрать, с кем из родителей она хочет быть. Сафонов также просит право видеться с ребенком и в праздники, и в рабочие дни, а также одним из условий договора является пункт, согласно которому экс-супруга обязана оповестить его, если соберется поменять место жительства.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.