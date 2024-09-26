Головин договорился о продлении контракта с «Монако»

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с "Монако".

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По информации источника, российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с "Монако" на 5 лет - до лета 2029 года.

Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 207 матчей и записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро.

После 5-ти сыгранных туров команда российского полузащитника располагается на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 и имеет в своем активе 13 набранных очков.