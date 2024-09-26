Семак рассказал, есть ли у Глушенкова шансы сыграть полный матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков отыграть полный матч 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

© Чемпионат.com

— В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести уже полный матч?

— Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, он уже вышел в прошлом матче, немного сыграл, и мы будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях — именно по функциональному состоянию. И после уже примем решение относительно того, сколько он сможет сыграть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.