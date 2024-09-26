Чалов потерял €1 млн трансферной стоимости

Трансферная стоимость нападающего греческого ПАОКа и сборной России Фёдора Чалова снизилась на € 1 млн. Об этом сообщил интернет-портал Transfermarkt.

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После обновления рыночных стоимостей футболистов чемпионата Греции Transfermarkt оценивает Фёдор Чалова в € 10 млн.

26-летний Фёдор Чалов перебрался из московского ЦСКА в греческий ПАОК в прошедшее трансферное окно. В текущем сезоне чемпионата Греции нападающий провёл за ПАОК пять матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов и три — в Лиге Европы. В еврокубках результативными действиями российский форвард не отметился.