КДК РФС оштрафовал «Зенит» за кричалки фанатов в адрес Соболева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что петербургский «Зенит» оштрафован на 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес нападающего Александра Соболева. Напомним, во время матча Кубка России с «Рубином» (2:0) фанаты оскорблял новичка команды.

© Чемпионат.com