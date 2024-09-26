Юрий Семин назвал лучший трансфер лета в РПЛ

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, какой трансфер считает лучшим переходом минувшего лета в чемпионате России. На первое место специалист поставил новичка «Зенита» Максима Глушенкова. Вторую строчку Сёмин отдал новому лидеру «Спартака» Эсекьелю Барко.

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«Глушенкова ставлю на первое место. У него большой потенциал, хорошо завершает атаки, обладает хорошей обводкой. Этих качеств достаточно, чтобы быть лидером этого опроса. Барко я ставлю вторым. Плюсов, как мне кажется, у Глушенкова больше, чем у остальных. Да и играл ярко», — приводит слова Сёмина «РБК-Спорт».

Ранее свою тройку лучших трансферов лета в РПЛ составил комментатор и журналист Константин Генич.