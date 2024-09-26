ЭСК признал ошибку судьи в игре «Крыльев Советов» с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарской команды на 32-й минуте игры.

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