Новичок ЦСКА Пьянич заявил, что матчи РПЛ собирают большое число зрителей

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич в интервью клубной пресс-службе заявил, что ожидает увидеть на трибунах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) большое количество болельщиков.

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По его словам, большой зрительский интерес стал одним из поводов для подписания контракта с армейской командой.

«У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать трофеи, но я хотел вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей», — заявил футболист.

С марта 2023 года без оформления специальной Карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России. Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.