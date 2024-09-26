Бабаев назвал главную причину, по которой Пьянич перешел в ЦСКА

Основным фактором для боснийского полузащитника Миралема Пьянича при переходе в московский ЦСКА стала возможность переехать поближе к Европе. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

© пресс-служба клуба "Шарджа"

В четверг ЦСКА объявил о переходе Пьянича, подписав контракт с игроком по системе "1+1".

"И все-таки основным фактором для Миралема было то, что он вернется поближе к Европе, - сказал Бабаев. - Пьянич вполне мотивирован и считает, что еще не сказал последнего слова в футболе. Он знаком с нашим главным тренером [Марко Николичем], Элвером Рахимичем (бывшим футболистом ЦСКА - прим. ТАСС), который тоже посодействовал этому переходу, - они вместе выступали за сборную. Так что тут можно говорить о здоровых амбициях".

"Надо еще и учитывать, что человек из зоны комфорта забрал семью, приехал с ней сюда. Мы же понимаем, что в Дубае все организовано на высочайшем уровне с точки зрения образования, быта, досуга и так далее. Это тоже говорит о том, что Миралем не просто так решил поменять место жительства и перебраться в российскую столицу", - заключил он.

Пьяничу 34 года. Ранее он выступал за французские "Мец" и "Лион", испанскую "Барселону", турецкий "Бешикташ", итальянские "Рому" и "Ювентус", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии. Последним клубом полузащитника была "Шарджа" из ОАЭ. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 мячей.