Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ

Расспросили об Алексее людей, которые знают его с детства.

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Острые проблемы юношеского футбола в России тоже затронули.

Так дерзко в РПЛ ещё никто из молодых не влетал. Статистика Алексея Батракова — 7+5 по системе «гол+пас» в девяти турах — впечатляет безотносительно возраста, а для 19-летнего мальчишки выглядит просто аномально. Тинейджер из «Локо» — с большим отрывом главное открытие первой трети чемпионата России. А между тем известно о нём совсем немного.

Мы это исправим — с помощью людей, приложивших руку к становлению вундеркинда из Орехова-Зуева. Разговор с каждым из них неизменно сворачивал с частного случая Лёхи Батракова к проблемам всего детского футбола.

«Саныч, вот мальчишка, потенциал сумасшедший»

Мой первый собеседник — Андрей Нагибин. Именно он отыскал для «Локо» его будущую звёздочку.

— Лёша мой земляк, из Орехова-Зуева, — говорит Нагибин. — У нас в городе манежей нет, всего два поля искусственных, одно с подогревом. Зимой играют в футбол либо в зале, либо на снегу. И вот мне кто-то из товарищей сказал, что в местной мини-футбольной команде за 2002 или 2003 год играет мальчик 2005-го. Я уже работал в «Локомотиве». Заинтересовался: кто такой? Пришёл на игру — и сразу впечатлился. Лёша удивил совсем не детским принятием решений. Это что-то врождённое, ни один тренер так научить не может. Я взял контакт родителей и пригласил их в «Локомотив».

Я был вторым тренером по 2006 году рождения, помогал Сергею Александровичу Клочкову. Показал ему Лёшу, говорю: «Саныч, вот мальчишка, потенциал сумасшедший». Так как он был маленький, предложил посмотреть его в команде 2006 года. Верите, против Лёши Батракова никто играть не хотел (смеётся)! Он же постоянно с мячом возился. Такие вещи, как техника, чувство мяча, тренер может вывести на определённый уровень. Но тому, что у Батракова было с детства, научить трудно. Есть врождённый дар. На тот момент природа обделила его физически, антропометрией. Бороться с более крупными, мощными ребятами ему помогал игровой интеллект.

Мы быстро поняли, что оставлять его с 2006 годом нет смысла, и перевели в команду своего, 2005-го, возраста. Отрывать от семьи и устраивать в интернат Лёшку тогда ещё было рано и нецелесообразно.

Поэтому первое время ездили в Москву вместе. На электричке от станции Орехово-Зуево до Курской 1 час 40 минут, плюс на метро ещё 40 минут. На машинке было намного удобней: за полтора часа проскакивали по шоссе до МКАДа, а там уже не так далеко. Едем на тренировку: Лёшка спит, потому что утро, едем обратно — тоже спит уставший.

Конечно, ему было сложно. Я сам так жил, когда в 13 лет попал в «Локомотив-2». Кушаешь, отдыхаешь и делаешь уроки по пути на тренировку или после неё. Я поделился этим опытом с родителями Лёши, убедил, что это в принципе реально. Спасибо им, что поверили нам. Они видели наше отношение к детям, футболистам. Мы с детского возраста не требовали результата любой ценой. Старались сделать так, чтобы они играли, развивались и получали удовольствие в комфортной среде. Это очень импонировало родителям.

Отец Лёхи Андрей — обычный, работящий мужик. У него своя строительная фирма. Мама тоже простая. Очень добрые, порядочные люди с периферии. Всегда готовы к диалогу. Сколько лет общаемся — не забывают, говорят: «Спасибо за Лёху, что тогда увидел, нашёл, привёз и дал возможность».

«В тяжёлых моментах самый маленький Батрак чаще всего и решал»

Команду 2005 году тогда тренировал Андрей Алтухов. Он и стал, по сути, первым проводником Батракова в организованный футбол в столице.

ー Про первую тренировку Лёши в «Локомотиве» мне его родители напоминали пару лет назад, — говорит Алтухов. — Она состоялась 11 ноября 2011 года — то есть 11.11.11. Впечатление он произвёл не только на меня — на всех тренеров. Сразу было видно, что парень максимально интересный, креативный, нестандартный, хотя по росту был самый маленький. Мы с Сан Санычем Харитоновым вели 2005 год рождения. И так получилось, что Лёшка к нам попал.

В первый год мы тренировались три раза в неделю. Иногда он пропускал занятия. Допустим, подходил папа и спрашивал: «Можно мы сыграем за школу в мини-футбол?» Я говорил: «Конечно, только ни в коем случае не два дня подряд. Субботнюю игровую тренировку пропускайте и в воскресенье спокойно играйте у себя дома». Всё это приветствовалось.

Другие академии, школы тренировались и по пять раз в неделю, но нам повезло со спортивным директором. Ильшат Файзуллин настаивал, что в раннем возрасте двух тренировок и одного игрового дня детям достаточно. Третья тренировка у них только в 10 лет добавилась. Такой подход позволял не отбить у пацанов охоту играть в футбол.

У нас команда состояла из двух групп по 12 человек. И из этих 24 ребят минимум 15 закончили академию, дожили, скажем так, до взрослого профессионального футбола. Это большая редкость. В других командах с этого возраста от малышей до выпуска не больше двух человек доходило.

Батраков с детства был самый маленький. Все остальные дети — намного больше, крупнее, быстрее. Но в том-то и был его самый главный плюс, что он всегда по своим физическим кондициям был в числе отстающих. По антропометрии, скоростным способностям — по всем абсолютно компонентам. И ему на каждой тренировке, в каждой игре приходилось выживать.

По своему году они в Москве обыгрывали практически всех, поэтому товарищеские игры мы старались проводить со старшими детьми — с 2004, 2003 годом. Часто выезжали в Европу: то первым составом, то вторым, то смешанным. В Италии практически со всеми топами Серии А сыграли, в Вене — с «Ливерпулем». Были в Германии, Португалии.

В Европе часто возникало ощущение, что мы на год младше. Местные наших в физическом развитии опережали. Особенно немцы ー все высокие, мощные, быстрые. Очень тяжело с ними было играть. С темнокожими итальянцами разница ещё больше бросалась в глаза. Но именно в таких тяжёлых моментах самый маленький Батрак чаще всего и решал, придумывал, отдавал или забивал — делал результат и спасал команду.

Лёшка по-игровому очень умный. Иногда кажется, что у него в голове компьютер — настолько быстро принимает решения. А по работе с мячом, думаю, вряд ли в России сейчас найдётся более оснащённый технически игрок. Обработать любой мяч, в одно касание отдать, пробить — он умеет абсолютно всё. Это, кстати, 100% заслуга Юрия Владимировича Быстрицкого, тренера по технике. Его методика просто уникальная.

С 2005 годом Быстрицкий проделал в «Локо» весь необходимый учебно-тренировочный объём. На каждой тренировке они этим занимались. Ребята не готовились непосредственно к играм, как это сейчас происходит. Все усилия были направлены на обучение детей. Пока они маленькие были, начинали с 15 минут, чтобы им не сильно скучно было на тренировках. С каждым годом количество этой изолированной работы увеличивали на 10-15 минут. Она включала в себя различные вариации жонглирования, ведение мяча, удары внутренней стороной стопы. В методике Быстрицкого всё основано на физиологии, биомеханике. Но, к сожалению, ею мало кто пользуется сегодня. Сейчас тренируют команды. Детей не обучают, не развивают. Я знаю работу практически всех академий: если такое есть у кого-то из тренеров, это прямо единичные случаи.

Теперь начиная с младшего возраста у нас всё заточено под игру в субботу: как подготовить детей к матчу, как построить микроцикл по волнообразности, нагрузкам, физическим качествам и так далее. На работу над техникой просто не остаётся времени; главное — суббота. Что будет в воскресенье, в понедельник ー неинтересно, будем разбирать после игры. Все целенаправленно готовят детей к игре на выходных. Это большая проблема.

Когда Быстрицкий приходит на тренировку, где у него якобы первые 10-15 минут, то чаще всего слышит: «Юрий Владимирович, вы нас извините, но у нас сегодня другая работа, нам нужно подготовиться к субботе, поэтому можно мы сегодня эти 10-15 минут вам не дадим? Мы будем тренировать другие вещи». Он переходит к следующей команде и слышит: «Юрий Владимирович, ну давайте не 10 минут, а семь, а то нам нужно сделать то-то и то-то». Сейчас только одна команда в «Локо» более-менее придерживается методики Быстрицкого. Все остальные говорят, что им это неинтересно: мол, если ребёнок талантливый, он и так разовьётся. Просто повезло, что в одной команде соединилось столько детей: Батраков, Раков и все остальные. Счастливая случайность.

Даже покинув «Локомотив», я продолжал следить за «своими» ребятами. И каждый год мы переживали, что вот сейчас они выйдут на большое поле и Лёшке будет тяжело от штрафной до штрафной добегать. Такие случаи были. Когда я с Миранчуками работал, был такой футболист Насыр Абилаев. Прям звезда-звезда, вся Россия на него молилась. Вот очень много схожего с Батрачком. Но при выпуске в молодёжку он просто не смог покрывать нужный объём, от штрафной до штрафной добегать. Не успевал ни в атаку, ни в оборону. Видно, у Батракова эта способность выживать в разы выше. И по физиологии нашлись запасы. Уже в ЮФЛ он попадал в тройку по тестам, и в основе, насколько знаю, у него очень хорошие показатели по объёмам. К счастью, опасения на этот счёт не оправдались.

«Каждый матч он пытался выжить, уцелеть на футбольном поле»

Под руководством Вячеслава Вашкевича Батраков добился первого серьёзного командного успеха. В 2022 году ребята из «Локо» досрочно выиграли ЮФЛ-2. Вашкевич же подтянул Алексея в молодёжную команду. Послушаем и его.

ー Батраков пришёл в «Локомотив» совсем маленьким во всех отношениях мальчиком, но с очень светлой головой. Папа, мама иногда приезжали на игры в академию, поддерживали Лëху. Было видно: внимательные, порядочные люди, любят сына и то, чем он занимается. Ну и, конечно, Лёха молодец: растёт и, я думаю, радует своих родителей.

В общей сложности года 3-3,5 он у меня играл. Я начал работать с командой где-то за полгода-год до ЮФЛ. Мы поехали на сборы, потом у нас был чемпионат России в Ярославле, и со следующего года стартовала ЮФЛ-2.

Батраков не обладал антропометрией. Его козырями были интеллект и техническое оснащение. Как ни странно, невысокий рост ему скорее помогал. Потому что каждый раз, на каждой тренировке и в каждой игре он выживал на футбольном поле, пытался среди высоких и здоровых игроков как-то уцелеть, проявить себя. А для этого надо было быть умным, хитрым, быстрее открываться и продвигать мяч вперёд. Думаю, ему всё это помогло.

Понятно, что любой тренер смотрит не только на физическое развитие, но ещё и на интеллект, на умение игрока работать с мячом. Однако Батраков начал попадать в сборную уже в более позднем возрасте, в 16-17 лет, после того как команда здорово выступила в ЮФЛ-2. На Лёшу стали больше обращать внимание, потому что уже знали. По крайней мере, в Москве он был на слуху. Понятно, что физическое развитие тоже сыграло свою роль.

Конечно, был риск потерять парня на переходе из юношеского во взрослый футбол. Он всегда присутствует. В ведущих футбольных школах занимается достаточно много талантливых игроков, но, к сожалению, только маленький процент доходит до выпуска и тем более до большого футбола.

Лёшка всегда выделялся своими яркими качествами. Он технически очень неплохо оснащён, умеет работать двумя ногами, делает классные передачи как правой, так и левой. Ну и самое главное ー его футбольный интеллект, умение всегда находить нужную точку для развития атаки, быть очень важным звеном между атакой и обороной, между правым и левым флангом. У нас он играл на позиции «десятки», под нападающим, а до этого исполнял опорного полузащитника. То есть парень всегда играл в центре поля и отличался своим футбольным интеллектом.

Да и с лидерскими качествами у него порядок. Несмотря на то что такой маленький, он очень характерный и амбициозный парень.

Уже после того, как они с Раковым выстрелили в ЮФЛ-2 (один забил больше всех мячей, а второй стал лучшим ассистентом), я понял, что Батраков способен на многое. Он и до этого очень ярко выделялся. И потом, когда он в молодёжной команде себя здорово проявлял, я понимал, что ему просто нужно время. И здесь всему тренерскому штабу главной команды хочется сказать большое спасибо. Они поняли, что этот парень может дальше прогрессировать, и плавно, аккуратно вместе с медицинским штабом подводили его к основному составу.

«Тюкавин, Сперцян, Вендел ー все супер, но Лёха сейчас самый яркий в РПЛ»

В отличие от людей, далёких от детско-юношеского футбола, моих собеседников нынешний прорыв Батракова не удивил. Но, естественно, очень радует.

Нагибин: «Вообще не удивлён и только рад за него! Потому что качества, которые он в полной мере проявляет на взрослом уровне, были с детства. Его даже Валерий Георгиевич Карпин пригласил в сборную России. Слава богу, что у Лёши были хорошие тренеры, которые помогли правильно раскрыть его качества.

Мой отец давно в орехово-зуевском футболе, рассказывал, как там футбол зародился: англичане приезжали, работали на фабрике. У нас достаточно футбольный город, но высшей лиги до Батракова достигал, кажется, только знаменитый вратарь Уваров. Конечно, Лёшка — наша гордость».

Вашкевич: «Статистика у Лёши, конечно, фантастическая. Главное — не останавливаться и дальше показывать качественную игру. Я уверен, что команда ему поможет и он будет помогать «Локомотиву».

На моей памяти никто из молодых в России так не стартовал. Я смотрел статистику и Кокорина, и Кержакова — при том, что они ー нападающие, а Лёша больше играет из глубины. Может быть, по позиции Лёша где-то похож на Алана Дзагоева. Прямо сейчас он один из самых ярких игроков чемпионата. Я ему пожелаю только одного: продолжать так же вдохновенно, ярко играть и радовать болельщиков.

Очень надеюсь, что в лице Батракова «Локомотив» нашёл полноценную замену Глушенкову. Сравнения уместны. Оба футболиста играют на позиции атакующего полузащитника, оба креативные, но один помладше, второй ー постарше. И Глушенков, и Батраков очень тонко чувствуют игру, понимают её и здорово могут вести. Но давайте не забывать, что прошёл достаточно небольшой промежуток времени, и говорить, что Лёшка точно будет топ-игроком, ещё слишком преждевременно. Мы очень надеемся на это, но боимся спугнуть удачу.

При этом в жизни Лёша остаётся очень скромным молодым человеком, положительным примером для окружающих. Его эта скромность украшает, и я надеюсь, что он её не растеряет».

Алтухов: «Вообще не удивлён результативностью Лёхи. Когда его пробовали на позиции опорника, у меня всегда были нотки возмущения: в чужой штрафной ничего не можем — Батрачок нужен там! Потому что ко всем этим качествам у него есть одна европейская черта. Это игра без мяча: как он двигается, занимает позицию и сканирует пространство. И то, что он якобы случайно оказывается в той точке, куда отскакивает мяч, совсем не случайно. Это именно умение играть без мяча. Его количество перехватов при отборе мяча ー тоже не случайно. Он всегда внимателен, всегда сконцентрирован. И 5 см вправо, 5 см влево у него никогда лишних не будет. Он сделает их без мяча именно туда, куда это по-футбольному нужно.

Тюкавин, Сперцян, Вендел ー все супер, но, мне кажется, Лёшка сейчас объективно самый яркий в РПЛ. Не потому, что мой воспитанник. Даже наоборот, чаще всего очень критично стараюсь относиться: после игры больше обозначаю, чего он не сделал, либо Рак [Раков], либо ещё кто-то из моих воспитанников, чтобы они ещё лучше становились. Но по первой части сезона, как мне кажется, Батрак объективно выглядел ярче других.

По мне Глушенков больше берёт за счёт индивидуальных действий. То есть парень быстрее, с хорошим дриблингом. У Батрака немного другой функционал: увидеть, отдать, больше игры без обводок, без пробегания каких-то отрезков с мячом и так далее. То есть если у Глушенкова количество секунд, минут в игре с мячом ー это, возможно, плюс, то у Батрака наоборот. Чем быстрее он принимает решения и расстаётся с мячом, чем меньше делает касаний, тем лучше для команды. Вот в этом, я думаю, отличие. Преимущество Глушенкова в скорости, а преимущество Батрака ー в скорости мышления и принятия решений».

Почему они больше не в «Локомотиве»?

По удивительному стечению обстоятельств все три специалиста больше не работают в системе «Локо». Почему так?

Вашкевич: «Так сложились обстоятельства. Я должен двигаться вперёд, развиваться как тренер. Мне нужны были новые вызовы» (в январе 2024 года Вячеслав возглавил клуб высшей лиги чемпионата Беларуси «Арсенал» из Дзержинска. — Прим. «Чемпионата»).

Нагибин: «У меня своя коммерческая академия. У меня виденье футбола осталось в пользу развития и качества, но, к сожалению, сейчас российский футбол заточен на результат любой ценой. Тренеры и руководители хотят выиграть любой ценой, забывая об обучении. Был период в «Локомотиве», когда были братья Миранчуки, Баринов, Макаров Сергей и Жемалетдинов. Я их всех застал, они росли на моих глазах. Хотелось, чтобы мы в футболе вернулись на те рельсы, когда будем развивать футболистов, а не гнаться за сиюминутным результатом.

Во времена работы в академии проездил много турниров в Европе. Я любил эти турниры, потому что это огромные фестивали, где присутствует около 200 команд. Там много разных соперников, начиная от сельских команд и заканчивая «Бенфикой» и «Манчестер Сити», с которыми мы играли. Даже поведение тренеров на тех турнирах разительно отличается от поведения наших специалистов в условном чемпионате Москвы.

Есть очень много хороших специалистов, которые, к сожалению, не согласны с той философией, которая у нас есть сейчас. Поэтому ищут другую работу или, как тренер Тарасов, открывают частные школы, где развивает детей. Очень хотелось, чтобы в моду вернулось развитие детей. Конечно, результат нужен, но что есть результат в детском футболе? И каким образом его достигать? На эти вопросы, к сожалению, не все могут ответить.

Меняется руководство, приходят новые люди со своими требованиями. На мой взгляд, некоторые из них не всегда футбольные, они не сопряжены с развитием футболистов. Знаю, что сейчас в «Локомотиве» тренеры выполняют очень много работы, которая связана с компьютерами и программным обучением. А самая главная работа — в поле — страдает. Зато мы пытаемся понять, как загрузить очередное приложение, конспект или план.

Я тренерский воспитанник Файзуллина. Он учил нас работать нестандартно. Поэтому футболисты росли такими. И не было никаких алгоритмов. Файзуллин всегда говорил: «Если вы хотите вырастить футболиста не такого, как у всех, то и тренировать его должны не так, как все. Думайте, придумывайте». Талант – это базовый материал, а всё остальное – на усмотрение тренера. Сейчас же очень много алгоритмов. Берите то, делайте так. Хотя как сделать, может сказать только тренер, который работает с детьми, ведь он лучше их знает.

На каком-то этапе у нас всё ушло в сторону компьютеризации, и стало слишком много готовых решений. А футбол – творческий вид спорта, и тренером должен быть творческий человек. Будем надеяться, что всё поменяется».

Алтухов: «Я не в «Локомотиве» уже с января, с Нового года. Потому что та работа, которая ведётся, скажем так, слишком профессиональная для меня. Когда Ильшат [Файзуллин] приехал из Испании, он на первом тренерском совете объявил, что профессионализм детско-юношеского футбола заключается именно в том, что он ни в коем случае не должен быть профессиональным. То есть спокойно работаем, обучаем, чётко понимаем, что мы тренируем и зачем. В субботу спокойно сидим и наблюдаем, как мы провели эту неделю и что натренировали, что получилось, что не получилось. Сейчас работа противоположная. Если раньше суббота, игровой день, у нас была как дополнение к основной работе, к обучению, то сейчас наоборот: суббота стоит во главе, и вот мы костьми должны лечь, чтобы дать результат. Какие действия на поле у детей ー абсолютно никого не интересует. Только табло, всё. Поэтому заранее предупредил руководство, ещё за два месяца или за месяц, что по истечении контракта продлевать его не собираюсь. Доработал и спокойно покинул «Локомотив».

Пока что места, где можно было бы обучать детей, я не нашёл. Но ни одного дня, ни одной секунды не жалел о своём уходе. Либо работать хорошо и честно, либо не работать».