Стала известна зарплата Пьянича в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заработает за год контракта €800 тыс. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, еще €1 млн 34-летний футболист получит, если проведет за клуб 50% матчей от их общего числа. Агентская комиссия при заключении контракта составила €800 тыс.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».