Сесар Навас: Семак мог бы стать великим тренером в Европе

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас считает, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить европейский клуб и добиться там успеха.

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– Семак готов к европейской карьере? Будет ли он востребован в Испании?

– Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, — это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест, — приводит слова Наваса Metaratings.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шесть чемпионских титулов подряд. За время профессиональной карьеры футболиста Семак успел поиграть за ЦСКА, «Рубин», «ПСЖ», «Москву» и «Зенит». Сесар Навас — воспитанник мадридского «Реала», профессиональную карьеру он начал в резервной команде «Сливочных». Позже защитник выступал за «Малагу», «Химнастик» и «Расинг». Профессиональную карьеру игрока Сесар завершил как раз в «Рубине», а с апреля 2019 по февраль 2023 года возглавлял селекционный отдел казанского клуба. В составе «Рубина» испанец становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.