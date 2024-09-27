Мостовой: Игнашевич — отличный вариант для «Крыльев»

Мостовой назвал Игнашевича отличным вариантом на пост главного тренера «Крыльев Советов»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Сергей Игнашевич является хорошим кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов» вместо Игоря Осинькина.
Вечером 25 сентября в Telegram‑канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что после матча с «Локомотивом» 6 октября Игоря Осинькина в должности главного тренера команды должен сменить Сергей Игнашевич. Позднее «Чемпионат» со ссылкой на свои источники опубликовал информацию о том, кто войдет в тренерский штаб Игнашевича, и сообщил, что его назначение согласовано.
— Вечного ничего не бывает, везде и всегда нужно обновление, причём во всех сферах деятельности. Здесь, скорее всего, именно такая ситуация. Рано или поздно это в любом случае произойдёт. Другое дело, что в нашем первенстве некоторые люди за месяц три клуба меняют. Вот это, конечно, смешит, так делать нельзя. Ну, а здесь… Пришло время — уберут. Значит, придёт кто‑то другой. Игнашевич — отличный вариант для «Крыльев». Сейчас многие без работы сидят. Футбол этим и прекрасен: ты в него попадаешь, а потом стараешься себе карьеру в этой сфере построить. Играли в него, правда, единицы, а вот карьеры строят все, — сказал Мостовой «Советскому спорту».
Самарский клуб после девяти туров МИР РПЛ занимает 10‑е место в таблице чемпионата. Осинькин работает в «Крыльях Советов» с лета 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось выйти в финал Кубка России.