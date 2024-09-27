Мостовой: Игнашевич — отличный вариант для «Крыльев»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Сергей Игнашевич является хорошим кандидатом на пост главного тренера «Крыльев Советов» вместо Игоря Осинькина.

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Вечером 25 сентября в Telegram‑канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что после матча с «Локомотивом» 6 октября Игоря Осинькина в должности главного тренера команды должен сменить Сергей Игнашевич. Позднее «Чемпионат» со ссылкой на свои источники опубликовал информацию о том, кто войдет в тренерский штаб Игнашевича, и сообщил, что его назначение согласовано.

— Вечного ничего не бывает, везде и всегда нужно обновление, причём во всех сферах деятельности. Здесь, скорее всего, именно такая ситуация. Рано или поздно это в любом случае произойдёт. Другое дело, что в нашем первенстве некоторые люди за месяц три клуба меняют. Вот это, конечно, смешит, так делать нельзя. Ну, а здесь… Пришло время — уберут. Значит, придёт кто‑то другой. Игнашевич — отличный вариант для «Крыльев». Сейчас многие без работы сидят. Футбол этим и прекрасен: ты в него попадаешь, а потом стараешься себе карьеру в этой сфере построить. Играли в него, правда, единицы, а вот карьеры строят все, — сказал Мостовой «Советскому спорту».

Самарский клуб после девяти туров МИР РПЛ занимает 10‑е место в таблице чемпионата. Осинькин работает в «Крыльях Советов» с лета 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось выйти в финал Кубка России.