Компани высказался о предстоящем матче с «Байером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт в субботу, 28 сентября.

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«Все с нетерпением ждут этой игры. Конечно, это будет важный матч с лучшей командой последних 12 месяцев. Мы с нетерпением ждём этого. Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене». «Бавария» всегда является фаворитом. Мы хотим победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Байер» – на втором месте.