"Рубин" сыграл в нулевую ничью с "Факелом" в матче РПЛ

"Рубин" сыграл в нулевую ничью в Воронеже с "Факелом" (0:0) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не может выиграть в чемпионате четвертую игру подряд.

Первый голевой момент в матче был создан лишь на 51-й минуте, однако вратарь "Факела" спас свою команду после удара головой Ильи Рожкова. Тут же мог забивать Велдин Ходжа, мяч с линии ворот выбил игрок хозяев Евгений Марков.

В середине второго тайма травму получил Рожков, которого пришлось заменить на Константина Нижегородова. Арбитр встречи Виталий Мешков добавил к основному времени матча шесть минут, однако команды этим не воспользовались. Счет так и остался не открытым — 0:0.

"Рубин" и "Факел" продлили свои серии без побед в чемпионате до четырех матчей. Обе команды набрали на этом отрезке лишь по два очка. Воронежцы продолжают идти в зоне прямого вылета из РПЛ.

Следующий матч "Рубин" проведет 5 октября в Казани с "Ахматом". "Факел" в 11-м туре сыграет дома 6 октября с махачкалинским "Динамо".