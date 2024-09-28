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Сафонов получил третью самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Ренном» от L’Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую третью самую низкую оценку в команде матч 6-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (3:1). Об этом сообщает L’Equipe.

Сафонов получил третью самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Ренном» от L’Équipe
© championat.com

По информации источника, Сафонов получил 5 баллов из 10. Столько же у воспитанника Уоррена Заир-Эмери. Меньше оценка только у чемпиона Европы в составе сборной Испании Фабиана Руиса — 4 и бразильского защитника парижан Лукаса Бералдо — 3. Самую высокую оценку в команде получил французский вингер Брэдли Баркола (8), который оформил дубль. Хавбек Жоау Невеш, правый защитник Ашраф Хакими и корейский полузащитник Ли Кан Ин получили «семёрки». По шесть баллов получили капитан команды Маркиньос, партнёр бращильца по центру обороны — Вильям Пачо и вингер Усман Дембеле.

Отметим, в предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов за игру с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и 4 за встречу с «Реймсом» в Лиге 1 (1:1).

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.

Футбол
Матвей Сафонов
Ашраф Хакими
Фабиан Руис
Усман Дембеле