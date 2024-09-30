Футболист «Ахмата» рассказал об изменениях игры под руководством Ташуева

«Ахмат» стал больше играть в атаку после прихода Сергея Ташуева на пост главного тренера, сообщил защитник грозненской команды Милош Шатара.
— При Ташуеве мы больше играем в атаку, но не всё получается. Новый тренер нормальный, так как мы с ним раньше работали в солигорском «Шахтере», — сказал Шатара «Чемпионату».
Ташуев назначен главным тренером «Ахмата» 3 сентября. Ранее он уже тренировал грозненскую команду с 2022 по 2023 год.
После десяти туров МИР РПЛ «Ахмат» набрал шесть очков и занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице.
В ближайшем матче 2 октября грозненцы примут «Краснодар» в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Прямую трансляцию игры смотрите в среду с 21:10 (мск) в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.