Кафанов сравнил травмы Медведева и тер Штегена

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился воспоминаниями о травме экс-голкипера ростовчан Никиты Медведева, ныне выступающего за «Пари НН», сравнив её с травмой вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

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«Тер Штеген получил тяжёлую и редкую травму колена, подобную той, что была у Медведева? Действительно, осенью 2022 года Никита был прооперирован в Мюнхене по новой для подобных операций методике. Всё получилось благодаря усилиям терапевтов и тренера по реабилитации «Ростова», усилиям и дисциплинированности самого Никиты, его огромному желанию играть в футбол на профессиональном уровне. Это многомесячные усилия, постоянный контакт и контроль со стороны оперирующего хирурга. Многие думали, что Никита закончит с футболом, но он продолжает наслаждаться игрой на самом высоком уровне», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, в матче 6-го тура с «Вильярреалом» (5:1) игрок получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. Позднее игрок ​​успешно перенёс операцию.

По данным различных СМИ, примерный срок восстановления может составить семь-восемь месяцев. В текущем сезоне тер Штеген сыграл 495 минут, пропустил пять голов и один матч провёл «на ноль».